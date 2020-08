Weihnachts- und Neujahrsmarkt 2020/21 in Speyer? „Es ist noch keine Entscheidung gefallen“, sagt auf Anfrage Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung. In den nächsten Tagen werde weiter beraten, wie unter Pandemie-Bedingungen Angebote gemacht werden könnten. Bei der Ende Oktober geplanten Herbstmesse sehe es kritisch aus: Die sei aus Sicht der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes nicht wie gewohnt möglich. „Wir prüfen auch andere Möglichkeiten und sind dazu im Gespräch mit den Schaustellern“, so die Stadt. Das aktuelle Schaustellerangebot im Domgarten und das – bisher nicht umgesetzte – Konzept für einen Brezelmarkt würden dabei beachtet.