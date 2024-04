Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf einmal war Wahlkampf. „Mit Vernunft und Leidenschaft für Speyer“, kündeten am Samstag erste Plakate an Speyerer Straßenrändern. Die Freien Wähler (FW) warben damit um Kreuze bei der Stadtratswahl am 9. Juni. Doch es gab Ärger.

Claus Ableiter, ein Jurist, ist nicht nur FW-Vorsitzender in Speyer, sondern auch einer der erfahreneren Stadträte. Er hatte die neuen Werbeschilder für den Urnengang am