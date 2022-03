Die Unter-20-Jährigen des TSV Speyer haben knapp den Titel als Südwestmeister verpasst, fahren aber Ende April zu den deutschen Titelkämpfen. „Wir haben das Finale knapp gegen den TuS Kriftel verloren“, sagte Trainer Gerrit Jann noch am Sonntagabend kurz nach dem Abpfiff des Endspiels im Sportzentrum Sankt Wendel.

Nach Bayern

23:25 und 23:25 war seine Auswahl unterlegen, hatte zuvor aber keinen einzigen Durchgang abgegeben. In der Vorrunde des Turniers, in dem sich die besten Mannschaften aus dem Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz gemessen haben, hatte der TSV den TV Bliesen und den TuS Eintracht Wiesbaden jeweils mit 2:0 in die Schranken gewiesen.

Im Halbfinale gab es das gleiche Ergebnis gegen den VC Bad Kreuznach. Erst im Finale erwiesen sich die Krifteler als harte Nuss. Dennoch geht es am 31. April bis 1. Mai zu den deutschen Meisterschaften nach Grafing bei München. Denn auch der Zweitplatzierte der Regionalmeisterschaften ist für das Endturnier qualifiziert.