Der für 1. Dezember geplante Vinyl Club mit Oliver Schollenberger ist abgesagt, auch 8. Dezember legt niemand in der Heiliggeistkirche auf, aber dessen ungeachtet gibt es in der ersten Adventswoche ein vielfältiges Programm beim Zimmertheater.

Am 2. Dezember um 20 Uhr gibt es in der Heiliggeistkirche einen Kabaretabend mit Angelika Beier „Sex und 60 unterm Christbaum“ heißt er. Er stellt diese Fragen: „Wollen Sie sich wirklich ins Getümmel der Weihnachtsmärkte stürzen, sich mit gepantschtem Glühwein und zuckersüßer Feuerzangenbowle in die Bewusstlosigkeit abschießen, oder bei dröhnender Jinglebells Musik im Kaufhausrausch niedergetrampelt werden? Endlos feiern bis die gesamte Patchworkfamilie unterm Tisch liegt, und der neue Thermomix die Reste des Gänsebratens schreddert, während Gisa und Willi sich mit Fesselspielen unterm Christbaum vergnügen, und nur noch die Feuerwehr den Abend retten kann? Und die Großtante Else einen knackigen Callboy zum Fest einlädt? Stille Nacht, bis es kracht? Augen zu und durch, bis uns Miss Sophie am Silvester erlöst? Oder fliehen Sie lieber gleichnach Goa zu Yoga und Tantra am Palmenstrand?“ Fannys (Angelika Beiers) neues Weihnachtsprogramm ist mal satirisch, bissig, grell, mal nachdenklich und stimmungsvoll.

Trio Trimelli spielt

Am Freitag, 3. Dezember, lädt das Zimmertheater Speyer ab 20 Uhr zu einem Musikabend, an dem keltischer Fingerstyle, klassisches Cello und Flamenco-Gitarre zusammengeführt werden. Das schafft das Trio Trimelli mit dem Fingerstyle-Gitarristen Michael Busch, der Cellistin Nelly Noack und dem Gitarristen Moses Back.

Am 4. und 5. Dezember um 20 Uhr gibt es Vorstellungen der Produktion „Gut gegen Nordwind“, Schauspiel von Daniel Glattauer mit Daniela Michel und Timo Effler.rg

