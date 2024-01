Nicht nur das Auto war auffällig – der Honda war mit einer Panne auf der B9 beim Kreuz Speyer liegen geblieben –, auch der Fahrer. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim am Samstag mitteilte, wurde der 57-Jährige am Freitag, 14.52 Uhr, bei seinem Fahrzeug angetroffen. „Dieser machte auf die Beamten einen sehr verwirrten Eindruck“, so deren Mitteilung. Er habe deutlich nach Alkohol gerochen. Ergebnis eines Schnelltests: 1,40 Promille. Der Mann habe seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben müssen. Auf ihn komme ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.