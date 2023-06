Auf gleich zwei Jubiläen schaut dieser Tage Schwester Gertrud Dahl aus dem Institut St. Dominikus Speyer mit Freude: auf ihren 80. Geburtstag am 21. Juni und auf das 20-jährige Bestehen der St. Dominikus Stiftung, der sie seit der Gründung 2003 als Vorstandsvorsitzende vorsteht.

Gertrud Dahl stammt aus Schmittweiler im Kreis Kusel und wurde 1964 in den Orden aufgenommen. Von 2000 bis 2016 leitete sie die Ordensgemeinschaft mit Niederlassungen in Deutschland und in Ghana in Afrika. Sie steht auch hinter der Gründung der St. Dominikus Stiftung. In diese waren 2003 die ehemaligen Ordenseinrichtungen integriert worden. Sie bildet das Dach für die Gemeinnützige St. Dominikus Schulen GmbH und die St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH. „Die Entscheidung war für uns Schwestern damals nicht einfach, doch heute, nach 20 Jahren, wissen wir: Die Entscheidung war richtig“, sagt die Ordensfrau. Die Stiftung wünscht ihr Gesundheit und Kraft für die anstehenden Aufgaben. Es gehe darum, das Profil der Einrichtungen zu bewahren. Über allem stehe das Leitbild „Unser Engagement – der Mensch“.

Die St. Dominikus Stiftung Speyer ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Die Ordensleitung des Speyerer Klosters hat sie errichtet, um ihre Einrichtungen zu sichern. Hintergrund war das weitgehende Ausscheiden der Ordensschwestern aus dem aktiven Dienst in Erziehung, Bildung, Pflege und Betreuung. In der Domstadt steht sie hinter den Nikolaus-von-Weis- und Edith-Stein-Schulen, in Ludwigshafen hinter einem Krankenhaus, einem Hospiz und einem Kinderheim.