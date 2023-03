Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 11. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Das Turnier hätte schon 2020 stattfinden sollen. 24 Mannschaften werden in elf europäischen Städten um den Titel spielen. Das Finale steigt in London. Trainer und Fußballfreunde der Region äußern ihre Erwartungen zur deutschen Nationalmannschaft – sowie die Aussichten. In einigen Punkten sind sich alle einig.

Eigentlich hätte die Fußball-Europameisterschaft 2020 gespielt werden sollen. Doch wegen der Corona-Pandemie ist das Kontinentalturnier um ein Jahr verschoben worden.