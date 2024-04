Bei einem Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei bereites am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer leicht an Schulter und Ellenbogen verletzt. Demnach sei der 27-Jährige auf dem Radweg der Wormser Landstraße stadteinwärts gefahren, als ihm der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW-Kombi an der Straßeneinmündung zur Prinz-Luitpold-Straße die Vorfahrt genommen habe. Ein Zusammenstoß habe trotz Bremsung nicht mehr verhindert werden können. Danach fuhr der Fahrer nach Polizeiangaben stadtauswärts weiter, ohne sich nach dem 27-Jährigen zu erkundigen oder seine Personalien anzugeben. Der Verletzte habe sich erst am Dienstag bei den Beamten gemeldet. Hinweise zum Unfall oder dem schwarzen BMW nimmt die Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.