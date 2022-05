Für Aufsehen und -horchen hat laut Polizeimeldung vom Wochenende ein Unfall am Freitag um 12.25 Uhr auf dem Domplatz gesorgt. Beim Einfahren in die Große Himmelgasse sei ein Lastwagen „mit einer solchen Wucht“ mit einem der Poller kollidiert, dass der Lkw wegen erheblicher Beschädigung am Rad nicht mehr fahrbereit gewesen sei. „Der Aufprall war als lauter Knall wahrnehmbar und sorgte für erhöhte Aufmerksamkeit der Passanten“, so die Polizei, die den Sachschaden auf 1500 Euro schätzt.