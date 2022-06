Schon bevor am Sonntag der Badebetrieb richtig begonnen hatte, mussten Polizisten ins Binsfeld ausrücken. Ihrer Mitteilung zufolge hat ein 28-jähriger Speyerer verbotenerweise Feuerwerkskörper am Hauptstrand des Binsfeldsees gezündet. „Die Einsatzkräfte fanden im Rucksack des 28-Jährigen Pyrotechnik, die dem Sprengstoffgesetz unterliegt“, so die Beamten. Die aufgefundenen Feuerwerkskörper seien sichergestellt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Feuerwerk ist in Deutschland streng reglementiert.