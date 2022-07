80 aus der Ukraine geflüchtete Kinder haben im vergangenen Monat eine Kita oder eine Schule in Speyer besucht. Das geht aus der jüngsten Finanzstatistik hervor, die die Stadtverwaltung seit Beginn des Ukraine-Kriegs veröffentlicht. Zum Stichtag 30. Juni wurden demnach drei ukrainische Kinder in der Tagespflege betreut, zwei waren in städtischen Kitas untergebracht. 77 Kinder aus dem kriegsgebeutelten Land haben demnach im Juni eine Schule in Speyer gesucht. Insgesamt hat die Stadt laut ihrer Statistik zum Stichtag 471 Geflüchtete aus der Ukraine erfasst, der Großteil davon sind Frauen. Im Vormonat Mai waren es rund 100 weniger Geflüchtete gewesen. Bis 31. Mai – zum 1. Juni entfielen die finanziellen Leistungen laut Asylbewerberleistungsgesetz – hat die Stadt Speyer knapp 291.000 Euro für die Unterstützung von Ukrainern ausgegeben. Hinzu kommen unter anderem die Unterbringung (16.400 Euro) und Raumausstattung (114.800 Euro). Kosten insgesamt für die Stadt: 424.000 Euro. Der Eigenanteil beläuft sich aber nur auf rund 30.000 Euro, weil der Rest von Spenden und Landeszuwendungen gedeckt wird.