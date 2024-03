Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberligist TuS Mechtersheim empfängt FK Pirmasens. Trainer Muhammet Akagündüz erklärt, wie er seine Mannschaft aufstellt. Beim Gast schlägt ein Promi sofort ein.

„Die Klub“, der Traditionsverein aus Pirmasens, gastiert am Samstag um 15.30 Uhr an der Kirschenallee. Dann will Muhammet Akagündüz, Trainer des Oberligisten TuS Mechtersheim,