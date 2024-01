Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während einige Teams am Pokalspielwochenende frei hatten, andere Spieler an den Pfalzeinzelmeisterschaften in Germersheim teilnahmen, gelang dem TTV Römerberg ein Befreiungsschlag in der Bezirksklasse Nord, mit dem nun so gar nicht zu rechnen war.

Dabei verlief die Hinserie noch so wenig erfolgversprechend. 0:16 Punkte schlugen für Römerberg zu Buche. Die Bilanz fällt um so ernüchternder aus, weil eine Vielzahl der Partien auch