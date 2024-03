Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ungeschlagen mit 35 von 36 möglichen Punkten bei nur vier Satzverlusten haben die Bezirksklassedamen des TSV Speyer II Meisterschaft und Aufstieg in die Pfalzliga geschafft.

„Man geht nicht unbedingt in eine Saison und sagt, man will Meister werden“, so Trainer Joshua Grimm im Gespräch mit unserer Zeitung: „Zuletzt waren wir aber immer ziemlich oben. Ein, zwei