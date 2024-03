Wegen Sachbeschädigung wird sich laut Polizei ein 22-Jähriger verantworten müssen. Er habe am Mittwoch, 23.05 Uhr, zweimal so stark gegen die Schaufensterscheibe eines Schuhgeschäfts in der Mühlturmstraße getreten, dass deren Scheibe einen Sprung erlitt und der Rahmen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zeugen hatten den Mann beobachtet und der Polizei gemeldet, die ihn am Postplatz stoppen konnte. Sie berichteten auch über die mögliche Ursache der Tat: „Der Mann führte telefonisch ein lautstarkes Streitgespräch mit einer Frau. Ein von ihm offenbar ungewollter Gesprächsverlauf schürte Aggressionen.“ Der Mann sei geständig.