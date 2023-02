„Die Sensation ist perfekt“, nannte es Lehrer Jürgen Krenz-Göllinger, als seine Schüler der Jahrgänge 2010 und jünger aus dem Nikolaus-von-Weis-Gymnasium Speyer das Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia erreichten. Das steigt am Mittwoch, 29. März, im Norden von Rheinland-Pfalz.

Zuvor gewannen die Seinen den Regionalentscheid in Thaleischweiler-Fröschen. Dabei nahm Speyer erfolgreich Revanche an Bad Bergzabern, siegte nach dem 3:5 in der Vorrunde in einem echten Finale 5:1. Der Erfolg des neu dazugekommenen Gabriel Gafron im Doppel mit Janne Rieger gab mit den Ausschlag.

Das Niki bezwang zuvor auch den Gastgeber 5:2 und Zweibrücken 5:1. Paul Benninger gewann erneut alles seine Partien.