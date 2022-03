Der am Sonntag verstorbene frühere Pfarrer Bernhard Linvers wird am Montag, 14. März, in Speyer beigesetzt. Das teilt das Bistum mit. Ein Totenoffizium und Requiem werden an diesem Tag um 12.30 Uhr in der Kirche St. Bernhard gefeiert. Anschließend findet die Beisetzung um 14 Uhr auf dem Friedhof statt. Zelebrant ist Dompfarrer Matthias Bender, der einen großen Zuspruch erwartet. Pandemie-bedingt sei jedoch der Zutritt zur Bernhardskirche beschränkt. Es würden so viele Plätze wie möglich besetzt, aber mehr als 100 könnten es wohl nicht sein. Der Zugang werde nach der 3G-Regel und dem Zeitpunkt des Erscheinens geregelt, so Christine Brill von der Pfarrei Pax Christi auf Anfrage. Die Möglichkeit, den Gottesdienst auf den Vorplatz der Kirche zu übertragen, werde geprüft. Ein Streaming im Internet sei nicht möglich. Auf dem Friedhof gelte kein Zugangslimit; die Friedhofshalle werde nicht genutzt. Linvers war rund fünf Jahrzehnte lang in der Gemeinde St. Hedwig tätig.