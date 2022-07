Die einen sind schon Meister. Die anderen wollen erst noch. Denn die Unter-18-Jährigen des TC Römerberg erreichten ihr Ziel. Sie gewannen ihre C-Klasse für Vierermannschaften.

Römerberg siegte in allen Spielen, gab nur zwei Matches ab und beendete die Saison vor TC Dannstadter Höhe, GW Neustadt IV, BW Lachen-Speyerdorf, TC Friedelsheim, SG Böhl-Iggelheim/Rödersheim/Gronau. Der Tabellenführer der Pfalzliga, die Herren 55, schicken sich an, aufzusteigen.

Zu ihrem letzten Spiel reist die Truppe in Bestbesetzung am Samstag zu Schlusslicht RW Kaiserslautern. Alles andere als ein Sieg wäre eine große Überraschung. Am Abend steigt dann das Sommerfest des TCR.

Die Herren III beenden die Runde in Neuburg. Die Südpfälzer stehen hinter dem TCR auf dem vierten Rang. Römerberg winkt noch Platz zwei, tritt Rülzheim doch bei Spitzenreiter Offenbach an.