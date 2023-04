Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alicia Mall ist mit gerade einmal 16 Jahren die beste Spielerin des TC Weiss-Rot Speyer, die keinen ausländischen Pass besitzt. Am Sonntag will sie gegen den TC Ingelheim für Speyer punkten. Sie verfolgt ein großes, langfristiges Ziel.

Alicia Mall tritt am Sonntag (ab 10 Uhr)im Verbandsliga-Vergleich der Speyererinnen daheim gegen den TC Boehringer Ingelheim 2 an Position drei an. Sie fing bereits mit vier Jahren beim TV 1890 Rheinzabern