Ab Samstag, 30. Mai, werden zwei Filme und vier Medienstation aus der Speyerer Ausstellung „Marilyn Monroe. Die Unbekannte“ in Schweden zu sehen sein. Die Medienstationen sind Teil der Präsentation mit dem Titel „Marilyn Monroe – The untold Story“ im Konserthus in Örebro (Infos unter www.marilyn-monroe.se).

In der Speyerer Ausstellung wurden die Medienstationen von den Besuchern mit großem Interesse angenommen. Am stärksten frequentiert war die interaktive Station „Daily Planer“: Hier konnten die Besucher in Marilyn Monroes letztem Tagesplaner virtuell stöbern.

Auch der interaktive Kühlschrank zählte zu den beliebten Medienstationen. Hier erfuhren die Besucher spannende Details über die Essgewohnheiten und Lieblingsgerichte von Marilyn Monroe.

Für die Ausstellung in Speyer wurden zwei Filme produziert: Thema des ersten war ihre Biographie im Kontext der Ausstellungserzählung und der zweite Film beleuchtete die mysteriösen Todesumstände. In einer interaktiven Umfragestation konnten Besucher ihre Meinung bezüglich der Todesumstände abgeben.