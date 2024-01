Seit 2009 gilt der dritte Samstag im Januar als „Tag des Deutschen Schlagers“. In diesem Jahr fällt er auf den 20. Januar. Mit dem Song „Perfektes Team“ hat die Band voXXclub der Ausstellung „We Love PLAYMOBIL. 50 Jahre Spielgeschichte(n)“ im Historischen Museum der Pfalz einen eigenen Schlager geschenkt. Am Ende der Ausstellung befindet sich eine Schaulandschaft zum Speyerer Brezelfest. Dort stehen auf der Bühne in Miniatur die Bandmitglieder als PLAYMOBIL-Figuren. Sie wurden von Diorama-Artist Oliver Schaffer als Einzelanfertigungen individualisiert. So tragen die PLAYMOBIL-Figuren von „voXXclub“ natürlich Lederhosen.

Wer auf den roten „Buzzer“ in diesem Ausstellungsraum drückt, kann sich den Song „Perfektes Team“ vor Ort anhören. Das Lied handelt von Zusammenhalt und Freundschaft: Themen, die Schlager und Ausstellung vereinen. Einzelanfertigungen von anderen Berühmtheiten und Speyerer VIPs finden sich ebenfalls in der Ausstellung wieder. Beispielsweise weilt „Mozart“ im Prinzessinnenschloss und auch „König Ludwig I.“ lässt sich entdecken. „We Love PLAYMOBIL. 50 Jahre Spielgeschichte(n)“ ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Rosenmontag, Feiertagen und in den rheinland-pfälzischen, baden-württembergischen sowie hessischen Schulferiengelten die Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr auch montags. www.museum.speyer.de