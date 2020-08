Aus Infektionsschutzgründen auf Grundlage der Corona-Verordnung ist der Beginn des Konzerts der Stuttgarter Saloniker unter Patrick Siben am Samstag, 15. August, bei der Kollerinsel zwischen Otterstadt und Brühl von 18 auf 20 Uhr verlegt worden. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Das haben die Saloniker am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Neben dem 5. Seenachtskonzert auf dem Kollersee haben die Musiker am Wochenende außerdem noch einen Auftritt in Speyer: am Sonntag, ab 11 Uhr im Alten Hafen, ebenfalls auf ihrem „Musikfloß“. Die umfangreichen Konzerte gliedern sich in drei Teile mit zwei Pausen, in denen das Publikum das mitgebrachte Picknick genießen kann. Zu Gehör werden unter anderen venezianische Gondellieder von Mendelssohn und Amadei gebracht. Höhepunkt ist die Ouvertüre zur romantischen Oper „Die Matrosen“. Kinder zahlen 10 Euro, die Familienkarte kostet 55 Euro, die Einzelkarte 25 Euro. Weitere Informationen und Kartenvorverkauf unter http://www.saloniker.de/karten.