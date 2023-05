Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Eine großartige und vorbildhafte Arbeit“, lobt die Leiterin des Speyerer Stadtarchivs, Christiane Pfanz-Sponagel. Sie spricht von der Arbeit von Lena-Mareike Liznerski. Die Kaiserslauterin, die in Mannheim Geschichte und BWL studiert, hat die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Speyers im 16. Jahrhundert untersucht. Die Arbeit ist für Speyerer auch deswegen interessant, weil sie darlegt, was das Leben in ihrer Stadt während der Frühneuzeit kostete.

„Ziel meiner Arbeit war es, das Rechnungsschriftgut der Speyerer Elendherberge zu nutzen, um den Lebensstandard der Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt zwischen 1584 und 1605