Die Elisabeth Mack-Usselmann und Dr. Michael Mack-Gedächtnisstiftung widmet sich der Pflege des Nachlasses der Künstlerin und ihres Sohnes.

Schon im Herbst wurde die Mack- Stiftung gegründet und von der ADD genehmigt. Der gesamte künstlerische Nachlass von Elisabeth Mack-Usselmann, um die 2000 Objekte, hat seit dieser Zeit seinen Platz in den Räumen der Stiftung in der Gilgenstraße 5 gefunden und wurde und wird dort von der Kuratorin Mareile F. Martin bearbeitet.

Nun ist es endlich soweit: In dieser Woche ist die offizielle Eröffnung von Mack’s Kunstdepot – und die erstmalige Verleihung des Mack-Preises für Altersdepressionsforschung ist für den 3. Oktober 2022 vorgesehen.

Die Elisabeth Mack-Usselmann und Dr. Michael Mack-Gedächtnisstiftung hat sich zum Ziel gesetzt, das künstlerische Werk der Stifterin Elisabeth Mack-Usselmann zusammen mit dem wissenschaftlichen Nachlass ihres Sohnes Michael zu erhalten und zu pflegen.

Vielfalt eines Schaffens

Die Ende 2020 verstorbene Elisabeth Mack-Usselmann war die letzte Meisterschülerin des an der Kunstakademie Karlsruhe lehrenden Brücke Malers Erich Heckel. Sie setzte in ihrem außerordentlichen künstlerischen Werk einerseits die expressionistische Tradition der Brücke fort und entwickelte gleichzeitig im Verlaufe einer lebenslangen Schaffensperiode einen völlig eigenständigen Stil, der vor allem auch in ihrem keramischen Spätwerk einen sichtbaren Niederschlag gefunden hat. Von der ihres Schaffens geben die in Speyer nun versammelten Werke einen eindrucksvollen Eindruck. Viele andere Werke befinden sich in Privatbesitz.

Ihr Sohn Michael Mack, der nach seiner Promotion an der Universität Cambridge eine umfangreiche Lehr- und Forschungstätigkeit im In- und Ausland entfaltete, wirkte unter anderem an den Universitäten Chicago, Calgary, Sidney, Reading und Nottingham und war zuletzt als Associated Professor am Department for English Studies der Universität Durham/GB tätig. Sein in zahlreichen Büchern und Zeitschriftenaufsätzen publiziertes umfassendes wissenschaftliches Werk deckt ein breites Spektrum der europäischen Philosophie- und Literaturgeschichte ab und macht ihn zu einer außergewöhnlichen Forscherpersönlichkeit.

Letzter Wille erfüllt

Nach dem Tod von Michael Mack am 21. August 2020 verfügte Elisabeth Mack-Usselmann noch kurz vor ihrem Tod am 28. Dezember 2020 die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung. Einer spontanen Initiative von Verwandten und Freunden ist es zu verdanken, dass dieser letzte Wille der Künstlerin auch umgesetzt wurde. Mit der Einrichtung von Mack’s Kunstdepot in Speyer sind die Grundlagen für die Aufbewahrung und systematische Erfassung der Arbeiten der Künstlerin und Sammlung der Werke ihres Sohnes geschaffen.

Mit der jährlichen Verleihung eines Mack Preises werden abwechselnd ausgewählte künstlerische, psychotherapeutische und philosophische Projekte ausgezeichnet und dadurch die Namen und das Wirken der Stifter in würdiger Erinnerung gehalten.

In Mack’s Kunstdepot sind neben den Exponaten von Elisabeth Mack-Usselmann auch die Veröffentlichungen von Michael Mack versammelt.

Kunstwerke und Manuskripte

Die Sammlung umfasst sämtliche Arbeiten, Skizzen und Vorlagen der Künstlerin Elisabeth Mack-Usselmann, die sich zum Zeitpunkt ihres Ablebens in ihrem eigenen Besitz befanden und zusammen mit persönlichen Unterlagen, Katalogen und Ausstellungsverzeichnissen sowie ausgewählten Möbelstücken bei der Auflösung ihres Hausstandes in Römerberg zur Verwahrung ins Stiftungseigentum übergingen.

Gesichert wurden eben auch Manuskripte und Publikationen Michael Macks sowie eine Auswahl seiner Arbeitsbibliothek und Schallplattensammlung, die im Elternhaus in Römerberg vorgefunden und in seinem letzten beruflichen Aufenthaltsort in Durham waren.

Info

Die Internetseite https://Mack-Stiftung.de wird laufend mit Abbildungen und Beschreibungen von Objekten erweitert. Die aktuell präsentierte virtuelle Sammlung gibt nur einen Bruchteil aller Exponate wieder, zu denen teilweise Bildbeschreibungen verschiedener Autoren schon vorliegen oder zu denen unsere Kuratorin Mareile F. Martin den Betrachter einlädt, Assoziationen und Fragestellungen zu Motiven, Materialien und gestalterischen Besonderheiten kennenzulernen. Eine Auswahl der Werke wurde bereits durch Mareile F. Martin zu einer Ausstellung in den Räumen von Mack’s Kunstdepot aufbereitet. Für Interessierte besteht schon jetzt die Möglichkeit, über E-Mail eine Terminabsprache zu treffen.

Vorstand und Kuratorium

Winfried Sommer ist der erste Vorsitzende der Stiftung, Michael Kreutz der zweite Vorsitzende. Christof Hasenschwandtner ist der Geschäftsführer, Mareile F. Martin die Kuratorin.

Dem Kuratorium gehören an: Anja Diehl, Anne Pollok, Elizabeth Millán, Mareile F. Martin, Oliver Roland und Lutz Frölich.

Kontakt

Elisabeth Mack-Usselmann und und Dr. Michael Mack Gedächtnisstiftung, c/o Prof. Dr. Winfried Sommer, Im Blümel 28, 67354 Römerberg. post@mack-stiftung.de, www.mack-stiftung.de