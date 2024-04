Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Stephanie Mayfield an ihre Jugend denkt, denkt sie an Speyer. Daran, wo einmal Heimat war. Da, wo sie sich als Schülervertreterin des Schwerd-Gymnasiums (FMSG) engagiert, wo sie Tango getanzt und stundenlang im Domnapf gelegen hat. Inzwischen ist die 38-Jährige in Bremen glücklich engagiert.

In Bremen baut Stephanie Mayfield gerade „Fairgate Deutschland“ auf. Es handelt sich um eine Software für Vereine und Verbände, die es bis September ausschließlich in der Schweiz