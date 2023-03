Am vergangenen Samstag fand am Seibelseckle (Nordschwarzwald) ein Bambini-Vielseitigkeitsslalom für die Jahrgänge 2012 und jünger statt. Ausrichter waren die Skivereine Sasbachwalden und Ottenhöfen.

Unter den 99 Teilnehmern am Seibelseckle waren auch sieben Kinder des SC Speyer. Die Jüngste, die vierjährige Marie Kurz belegte in der Klasse U5 den vierten Platz. Bei den U8-Jungs kam Xaver Kühner bei 15 gewerteten Teilnehmern auf Rang vier, Theo Kurz belegte Rang acht. Bei den U10-Jungs belegte Alexander Kühner ebenfalls Rang acht. Sieger bei den U12-Jungs wurde mit zweimal Tagesbestzeit Leo Höller. Die Plätze acht und neun gingen an die Brüder Felix und Maximilian Kühner.

Am gleichen Wochenende fanden in Oberjoch die zum Deutschen Liga-Cup zählenden Baden-Württemberg- und Schwäbischen Meisterschaften statt. Samstags wurden auf der anspruchsvollen Rennstrecke ATA zwei Riesenslaloms mit 48 Rennläufern, darunter auch drei Speyerer, ausgetragen. Im ersten Rennen, den Baden-Württemberg-Meisterschaften, fuhr Paul Stepp zum wiederholten Mal mit Platz achte unter die besten Zehn. Paul Kröger belegte Platz 17 und Leon Stier Platz 35.

Stepp muss im zweiten Rennen passen

Im zweiten Rennen, den Schwäbischen Meisterschaften, musste Paul Stepp allerdings wegen akuter Rückenbeschwerden, die er sich im ersten Rennen zugezogen hatte, passen. Paul Kröger kam auf Platz 15 und Leon Stier erneut auf Platz 35.

Am Sonntag gab es noch einen Slalom um die Schwäbischen Meisterschaften. Hier belegte nach zwei Durchgängen Paul Kröger Platz 28, Leon Stier landete auf Rang 38.