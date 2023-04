Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Je näher an Weihnachten, desto größer die Emotionen. Für einen Speyerer Geschäftsmann ist es doppelt bitter, dass ausgerechnet vor den besinnlichen Tagen ein Lkw in Flammen aufging, den er als seine Existenzgrundlage bezeichnet. Andere brauchen einen Weihnachtsmarkt für die rechte Stimmung – und erweisen sich in der Pandemie als besonders findig.

„Superbauer“: Plötzlich berufsunfähig

Michael Bauer ist kein Mann für hinter den Kulissen. Der Schrotthändler und Entrümpler mit eigenem Unternehmen