Die Speyerer Stadtbibliothek in der Villa Ecarius und die städtische Tourist-Information in der Maximilianstraße 13 schließen am Freitag, 21. Januar, früher. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Grund sind demnach Arbeiten am städtischen Netzwerk. Die Stadtbibliothek und die Tourist-Info schließen damit am Freitag bereits um 13.30 Uhr. Die Medienrückgabe in der Stadtbibliothek kann jedoch auch außerhalb der Öffnungszeiten über den Rückgabekasten erfolgen, heißt es von der Stadt. Ab Dienstag, 25. Januar, ist die Stadtbibliothek wieder regulär geöffnet, die Tourist-Info schon ab Samstag.