Der St.-Georgs-Orden, ein europäischer Orden des Hauses Habsburg-Lothringen, kommt am Samstag zu seinem Jahreskonvent mit 500 Teilnehmern in Speyer zusammen.

Aus dem Haus Habsburg-Lothringen waren bis ins 20. Jahrhundert hinein vor allem österreichische Kaiser hervorgegangen. Tradition wird deshalb großgeschrieben. Glanzlicht der Versammlung ist nach Mitteilung des Bistums Speyer eine Messe im Dom am Samstag um 10 Uhr. „Unmittelbar zuvor werden die Ordensmitglieder, begleitet von einer k.u.k. Regimentskapelle, vor dem Dom Aufstellung nehmen und den Dom einmal gemeinsam umrunden, bevor der feierliche Einzug in die Kathedrale folgt“, heißt es in der Ankündigung.

Auf dem Speyer-Programm stehe neben einer ausführlichen Domführung auch ein Besuch im Kloster St. Magdalena und dem Technik-Museum. „Die Idee dazu, den Konvent erstmals in Deutschland stattfinden zu lassen, ist im Rahmen der Aufnahme des Doms in die Europäische Kulturroute Via Habsburg im Jahr 2023 entstanden“, sagt Domdekan Christoph Kohl, der als Konzelebrant die Messe mitfeiern wird. Anlass der Verbundenheit: Vor 750 Jahren wurde Graf Rudolph von Habsburg in Frankfurt zum König gewählt, was den Beginn des Aufstiegs der Habsburger-Dynastie markierte. Seine letzte Ruhestätte befindet sich im Dom zu Speyer.

Die Geschichte des Georgsordens in Mitteleuropa beginnt im Königreich Ungarn des 14. Jahrhunderts und erlebt ihre Blütezeit als habsburgischer Hausorden zu Beginn der Neuzeit. Im 21. Jahrhundert wurde er von den Europapolitikern Otto und Karl von Habsburg weiterentwickelt.