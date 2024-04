Im Sportkreis Speyer gibt es einen neuen Vorsitzenden. Er folgt auf Alfred Zimmermann, der nach 20 Jahren dieses Ehrenamt abgegeben hat.

Mit Frank Brzoska als einstimmig gewähltem Vorsitzenden geht der Sportkreis Speyer in die auf zunächst vier Jahre begrenzte Zukunft. Der Chef des 1. Baseball-Vereins Turtles Speyer folgt auf Alfred Zimmermann von der RG Speyer. Der hat nach 20 Jahren das Ehrenamt als Sportkreis-Repräsentant niedergelegt.

Dies tat bei der Sportkreis-Tagung im Nebensaal des TSV-Sportheims auch die seitherige, ebenfalls seit zwei Jahrzehnten amtierende Kreisjugendleiterin Gerlinde Görgen, Leiterin der Geschäftsstelle im JSV Speyer. Nachfolgerin im Sportkreis Speyer ist ihre Vereinskollegin Alice Krüger. Jürgen Kief bleibt stellvertretender Vorsitzender des mit 42 Vereinen kleinsten der 16 pfälzischen Sportkreise, der mehr Mitglieder hat (14.836) als der Kreis Zweibrücken (10.233 in 56 Vereinen).

Die ehrenamtlichen Sportkreis-Mitarbeiter des Sportbundes Pfalz vertreten den in Kaiserslautern ansässigen Großverband bei Vereinsjubiläen, Veranstaltungen und anderen Aktivitäten der Sportkreise. Sie führen Sportbund-Ehrungen durch, sind Vermittler, Vereinsprüfer. Zudem informieren sie über Serviceleistungen des Sportbundes Pfalz und vertreten den organisierten Sport in kommunalen Gremien. Die Sportkreis-Mitarbeiter begutachten auch geplante, vom Sportbund geförderte Baumaßnahmen der Vereine.

Nur 21 von 41 Vereinen vertreten

Emotional wurde Stadtsportverband-Vorsitzender Jürgen Kief bei der anschließenden Tagung dieses Gremiums, dessen Neuwahlen erst 2025 anstehen. Im Hinblick auf die nur 21 Vertreter der 41 Mitgliedsvereine ärgerte er sich über „immer wieder dieselben Vereine, die seit Jahren an keiner unserer Versammlungen teilnehmen“.

Der Stadtsportverband ist in verschiedenen Ausschüssen der Stadt Speyer vertreten. Seine Repräsentanten beteiligten sich 2023 an 25 Veranstaltungen, so auch am von Dr. Anne Hennig organisierten „Ball des Sports“, an dessen Neuauflage 2024 sich wieder 500 und damit mehr Besucher als im Nachpandemie-Jahr 2023 beteiligt haben. Kief bedankte sich bei der Stadt Speyer „für die sehr gute, konstruktive Zusammenarbeit beim Austausch über Fördermittel, Hallen-Neubauten und Hallensanierungen“. Der Vorsitzende: „Wir brauchen eine neue Halle, wissen freilich auch, was ein Neubau, die Instandhaltung und das Personal kosten“.

Ein kleines Minus

Der stellvertretende Vorsitzende Frank Brzoska vertritt den Stadtsportverband Speyer in der Arbeitsgemeinschaft dieser Gremien in Rheinland-Pfalz, unter anderem bei einem Treffen im Ministerium für Inneres und Sport in Mainz.

Der wie die anderen Verbandsmitglieder entlastete Schatzmeister Alfred Zimmermann bescheinigte dem Stadtsportverband Speyer „ein sehr gutes Fundament, trotz eines kleinen Minus, das sich bei Veranstaltungen ergeben hat“.