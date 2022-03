Der Spiratec AG ist nach eigener Mitteilung ein bedeutender Zukauf gelungen. Der Speyerer Ingenieurdienstleister schließt sich mit der Onoff AG im niedersächsischen Wunstorf zusammen, die nun als eigenständiges Unternehmen in der Spiratec-Gruppe geführt werde.

Spiratec hat demnach mit Wirkung zum 29. März den überwiegenden Teil der Aktien der Onoff AG erworben und damit „eines der größten konzernunabhängigen Dienstleistungsunternehmen in der Prozessindustrie in Europa mit Kompetenzen in den Bereichen Engineering, Digitalisierung, Robotics, IT und Automation“ begründet. Beide Unternehmen sind im Markt der Automatisierung und der IT mit den Branchenschwerpunkten in Biopharma, Pharma, Food, Chemie und Petrochemie tätig.

Spiratec, mit Hauptsitz an der Hofweide in Speyer, beschäftigt circa 400 Mitarbeiter an 21 Standorten in Deutschland, Österreich und den USA. Für das Wunstorfer Unternehmen Onoff sind laut Mitteilung aktuell mehr als 190 Mitarbeitende an neun Standorten in Deutschland und Österreich tätig.

Europäische Märkte im Blick

Angekündigt wird eine enge Zusammenarbeit der beiden Partner, „um gemeinsam im digitalen Zeitalter eine starke Rolle an den europäischen Märkten zu spielen“. Spiratec-Vorstand Frank Heines schwärmt von „neuen, strategisch wichtigen Möglichkeiten, um uns auf dem Markt der Prozessindustrie und deren Digitalisierung noch besser aufzustellen“. Ein konkreter Synergieeffekt wird mit dem Bereich Montage und Schaltschrankbau benannt, die Spiratec bisher geplant und extern vergeben habe: Sie würden nun aus einer Hand angeboten. Onoff profitiere etwa von der Planungs- und Verfahrenstechnik-Expertise von Spiratec. Im Bereich der Digitalisierung kämen bei VR (Virtual Reality) und AR (Augmented Reality) Kompetenzen aus unterschiedlichen Zweigen zusammen.

Neben den Tätigkeitsschwerpunkten füge sich auch das Standortnetzwerk „harmonisch zusammen“, teilt das 2007 gegründete Unternehmen – das die Höhe der Transaktion nicht beziffert – mit. Spiratec sei verstärkt im Süden und Westen, Onoff im Norden Deutschlands aktiv.