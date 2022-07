Der neu angelegte Spielplatz an der städtischen Gemeinschaftsunterkunft im Birkenweg in Speyer ist seit einer Woche fertig und zum Spielen freigegeben. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. In der Unterkunft in Speyer-Nord sind laut einer Pressemitteilung aktuell 173 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht, darunter 70 Kinder. Sie könnten sich nun auf den Spielplatz mit zwei Schaukeln, einer Wippe, einem Wipptier und einem Sandkasten freuen. Der Spielplatz wird laut Stadt schon gut angenommen. „Ich freue mich, dass wir den Kindern und Familien, die im Birkenweg untergebracht sind, nun einen ansprechenden Platz zum Spielen, Zusammenkommen und Verweilen anbieten können“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Ihr Dank gelte allen Mitarbeitenden aus der Grünflächenabteilung der Stadt sowie Spielplatzkontrolleur Markus Marx, die mit ihrem Einsatz eine schnelle Umsetzung ermöglicht hätten.