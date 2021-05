Langsam, aber stetig war der Besucherfluss im Domgarten seit Freitagmittag. Nach über einem halben Jahr ohne Verdienst sind die Speyerer Schausteller dort wieder da. Ohne Messerummel, dafür mit viel Optimismus.

„36 Grad – das ist zu viel des Guten“, meint Thilo von Olnhausen. Trotzdem ist er nicht unglücklich, mit Schürze und Mundschutz in seinem Zuckerwarenstand im Domgarten zu stehen. Im Gegenteil. „Für uns ist das ein Hoffnungsschimmer“, betont der Schausteller. „Das“ meint die durch die Stadt ermöglichte Chance, durch den Verkauf seiner Waren endlich wieder Einnahmen zu generieren.

Seit dem Auftakt um 12 Uhr habe sich der Betrieb aufgrund der Temperaturen in Grenzen gehalten, so von Olnhausen. Wer sich dennoch hinaus wagte, habe sich ihm gegenüber froh geäußert, wieder einmal Beschickerbuden zu sehen. Seine Mutter Waltraud steht in einigen Metern Abstand mit ihrer Crêperie auf der Wiese und kühlt sich gerade die Füße im Brunnen. „Klar war das Angebot für uns ein guter Ansatz. Versuchen müssen wir es. Jetzt bleibt nur abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt“, sagt sie.

„Wir starten klein“

Optimistisch ist Patrick Barth, der mit einem Biergarten aufwartet. Die Umsetzung habe er gut gewuppt bekommen – trotz großem Einsatz am Rheinufer bei Germersheim (wir berichteten). „Wir starten klein um zu sehen, was los sein wird“, merkt er zu den 100 Sitzplätzen an, die er wie seine Kollegen maximal zur Verfügung stellen kann. Auf das gewohnte Programm am Ausschank können sich seine Gäste verlassen. „Wir haben alles: vom Kaffee über Cocktails bis zum Jägermeister.“

Auch bei Barth hätten sich Kunden positiv über die Aktion geäußert. „Sie freuen sich mit uns, dass für uns wieder etwas stattfindet“, sagt er. Die Gäste, die zur Mittagszeit und im Laufe des Nachmittags zunehmend den Weg zum Domgarten finden, seien entspannt. „Die Vorgaben werden eingehalten.“

Auf die hat Anja Ruppert-Keller, die auf der abgesenkten Wiese mit ihrem „Woiständel“ Platz gefunden hat, ein besonderes Auge. Wer ohne Maske an den Ausschank tritt, wird auf die Tragepflicht hingewiesen. „Für mich war der Aufbau hier eine Herausforderung, weil die Fläche so groß ist und ich mir anfangs nicht vorstellen konnte, wie ich alles stelle“, sagt sie. Im Großen und Ganzen sei alles gut angelaufen, hier und da werde modifiziert.

Dankbar für Entgegenkommen

Um Abstände zu markieren, haben die Schausteller auf Pfosten, große Herzen auf dem Boden oder Markierungen der Laufwege zurückgegriffen. Der Standort gefällt allen vom Ambiente her bestens. „Für die Temperaturen ist richtig was los“, stellt Birgit Lemke, deren Sohn Alex Vorsitzender des Speyerer Schaustellerverbands ist und ebenfalls einen Biergarten betreibt, gegen 17 Uhr fest. Sie ist dankbar über das Entgegenkommen der Stadt. Standgebühren gibt es nicht.

„Wir sehen die Aktivität positiv und sind froh, dass die Verwaltung sich solch ein Konzept überlegt hat“, macht Lemke deutlich und fügt an: „Wir dürfen vor diesem wunderschönen Panorama unser erstes Geld des Jahres verdienen.“

