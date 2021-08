Still und leise, Corona-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist dieser Tage ein seltenes, wohl sogar einmaliges, auf alle Fälle bemerkenswertes Jubiläum über die Bühne gegangen: 25 Jahre deutsch-deutscher Dialog der ganz besonderen Art. Gefeiert wurde in Cottbus und in Speyer.

Geführt haben diesen besonderen Dialog zwei Deutsche, wie sie (politisch) ungleicher kaum sein konnten: hier Klaus Stenzel, 1960 in Berlin (West) geborener Sozialkunde- und Deutschlehrer am Pfalz-Kolleg Speyer und streitbarerer, aber aufrechter Sozialdemokrat mit Zweifeln an seiner Partei. Dort Hans Christange, 1934 in Berlin geborener ehemaliger Ost-Staatsanwalt für Gesetzlichkeitsaufsicht in Cottbus, überzeugter Parteisoldat und unerschrockener Verteidiger der DDR und des Sozialismus.

Initiiert wird der Dialog durch einen Bericht der „Wessi-Schulklasse“ von Stenzel, der damals in Darmstadt unterrichtete, nach einem Besuch im Osten im „Neuen Deutschland“ am 6. April 1996 und durch die Antwort des „Ossis“ am 30. April 1996 auf den Bericht in derselben Tageszeitung. Die Zwiesprache ist eröffnet. Lange kennen sich beide Schreiber nicht persönlich. Ergebnis des schriftlichen Austauschs sind zahllose Briefe und E-Mails teils im Abstand von wenigen Stunden und einigen Tagen zwischen Speyer und Cottbus, erschienen in mittlerweile zwei Büchern als „Entwicklungsroman“ in zwei Teilen.

Komplett anders entwickelt

Wer allein hinein-, noch mehr, wer sie durchliest, bekommt schnell einen schonungslosen Eindruck davon, wie weit die beiden Männer, die beiden Deutschlands, die beiden Politikansätze Ost und West auseinanderlagen (und liegen). Es wird ebenso schnell klar, wie schwer es ist, zueinanderzufinden. Die Denkstrukturen sind auf beiden Seiten komplett anders entwickelt. Die „vorwiegend kontroverse Sicht auf die Existenz zweier deutscher Staaten“ wird aus jeder Zeile deutlich. Mehrfach steht der Abbruch des Austauschs im Raum – Christange will ab und an Schluss machen.

Zum Glück können beide Autoren – sie sind Fußballfans, die auch ein gutes Bier mögen – ab und an auf das Spielfeld mit dem runden Leder ausweichen. „Aufm Platz“ wird weniger hart getackelt als im politischen Meinungsstreit über Wege, Personen, Intentionen und Ideologien. Da geht es zwischen Christange und Stenzel immer wieder heftig zur Sache. Der Austausch dauert an, die differenzierten und divergierenden Ansichten über Einzelheiten bleiben. Längst kennen sich jedoch beide Protagonisten persönlich, haben sich 2011 erstmals besucht, gemeinsam öffentliche Lesungen und Dispute geboten (mehr im Osten als im Westen). Ein Ereignis für Speyer ist der erste gemeinsame Auftritt von Stenzel und Christange bei einer Lesung im Stadtarchiv. Ein hoch emotionaler Abend für die Zuhörer, anders, neu, authentisch, laut. Ehemalige DDR-Bürger und Wessis im Publikum sind schockiert von der Treue Christanges zu „seinem“ Staat.

Fertig ist das Projekt nicht

Beide Diskutanten hegen inzwischen durchaus Wertschätzung füreinander. Sie bleiben allerdings zwei grundverschiedene Menschen mit individuellen Ansichten. Aber: Gemeinsam arbeiten sie sich an der deutsch-deutschen Vergangenheit ab – und suchen nach dem richtigen Weg in die Zukunft für das Land. Fertig ist das Projekt (und die Einheit Deutschlands) noch lange nicht – wissen beide Beobachter, Bewerter, Streiter und Schreiber. Ihr gemeinsames Ziel ist es, Deutschland vor allem zu mehr sozialer Gerechtigkeit zu verhelfen.

„Eindeutig richtig war es, den Dialog damals aufgenommen zu haben“, sagt Stenzel auf Anfrage der RHEINPFALZ zum Jahrestag rückblickend. „Allein die vielen Menschen aus Ostdeutschland, die ich im Zuge unserer Veranstaltungen habe kennenlernen können, waren es schon wert, habe ich doch dadurch meinen Horizont erweitern können, denn viele konnten Christange verstehen und gaben ihm hier und da gar recht. Zudem wurde durch unseren Kontakt mein Politikunterricht am Kolleg immer wieder positiv beeinflusst.“

Seit dem 3. Oktober 2015 führen die beiden auf Wunsch von Hans Christange – er ist inzwischen 86 Jahre alt – keine gemeinsamen Veranstaltungen mehr durch. Stenzel hält alleine Lesungen und tourt parallel mit einem neuen Programm („Akte Denkstrukturen“) zusammen mit Stefanie Wally aus Karlsruhe. Sie hat ein Buch über eine durch einen über die innerdeutsche Grenze gewehten Luftballon und die Beantwortung der anhängenden Karte entstandene Freundschaft zu einer Gleichaltrigen im Osten geschrieben („Akte Luftballon“).

Christange und Stenzel schreiben sich nach eigenen Angaben heute immer noch Mails und Briefe, nur nicht mehr so intensiv, aber dennoch inhaltlich, sodass immer wieder einmal echte „Christanges“ und „Stenzels“ formuliert werden. Als Beispiel nennt Stenzel die Debatte über die Gründe der AfD-Erfolge im Osten. Veröffentlicht werden sollen die Texte nicht mehr, haben beide beschlossen.

Ziel: Gleiche Lebensverhältnisse

Einig sind sich die beiden gebürtigen Berliner jedenfalls, dass die deutsche Einheit nach wie vor nicht vollendet ist: Als drängendstes Problem nennt der „Wessi“ im Nachgang zum 1. Mai die Herstellung gleicher Lebensverhältnisse. Fast wichtiger erscheine ihm jedoch die mentale Ebene. „Wir müssen mehr denn je miteinander reden und übereinander erfahren in Gesprächen und Diskussionen, und zwar ohne Vorurteile! Lenken wir doch unsere Blicke intensiver gen Osten und lassen die Blicke aus dem Osten zu uns hinein. Ich denke, dass Hans Christange und ich dies in den letzten 25 Jahren durchaus umgesetzt haben – inhaltlich und menschlich!“ Leicht war das Unterfangen nicht. Der Untertitel von Band II der „Ost-West-Denkstrukturen“ lautet nicht umsonst „Von den Mühen des Zusammenwachsens“. Gut, dass Stenzel und Christange diese auf sich genommen haben. Aber: Die Mühen dauern an.

