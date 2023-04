Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Momentan leidet die Bevölkerung nicht nur unter der Corona- Pandemie, auch die Hitzewelle, die über Deutschland liegt, macht den Leuten in Speyer zu schaffen. Vor allem die Menschen, die jetzt draußen arbeiten oder beruflich am Herd stehen, haben es schwer. Unsere Mitarbeiterin Julia von Selchow hat an drei Orten in der Stadt mitgeschwitzt.

Die Baustelle in der Straße Im Rothschild in Speyer liegt in der prallen Sonne. Nach Angaben von Angela Sachweh, Sprecherin der Stadtwerke Speyer, werden von den Stadtwerken (SWS) im ganzen Oberkämmerer