Die Stadt wird Host Town im Vorfeld der Special Olympics World Games 2023 in Berlin, den Weltspielen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Das Organisationskomitee informierte Speyer nun über den Zuschlag.

Demnach beherbergt die Stadt von 12. bis 15. Juni eine der 190 Delegationen und stellt für sie ein kulturelles sowie sportliches Programm zusammen. Die eigentlichen Wettbewerbe in der Hauptstadt steigen von 17. bis 25.

Wer genau in Speyer aufschlägt, steht noch nicht fest. Die Zuteilung erfolge Anfang Mai, teilten die Organisatoren mit. Am Mittwoch, 9. März, gibt es eine digitale Eröffnungsveranstaltung aller Gastgeberkommunen. Am Sonntag, 19. Juni, folgt ein Workshop in Berlin.