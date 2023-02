Die Sparkasse Vorderpfalz stellt den Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs für die Neuentwicklung ihres Sparkassen-Quartiers in der Wormser Straße aus. Ausgewählt worden war Ende vergangenen Jahres der gemeinsame Entwurf des Frankfurter Architekturbüros Stefan Forster und der NSP Landschaftsarchitekten aus Hannover. Vom heutigen Montag, 6., bis zum 17. Februar sind in der Sparkasse, Wormser Straße 39, Pläne, Projektionen und ein Modell des Vorhabens zu sehen. Laut Sparkassen-Chef Thomas Traue wolle das Kreditinstitut „einen Beitrag für die Attraktivität der Speyerer Innenstadt leisten“. Die umliegenden Freiflächen des 8700 Quadratmeter großen Sparkassen-Areals werden aufgewertet und zu „Stadtplätzen“ umgestaltet. Sämtliche Grünanlagen – auch auf dem Willy-Brandt-Platz – werden begeh- und nutzbar. Mit den Umbauarbeiten soll sich das Gebäude besser in die Umgebung einfügen, im Erdgeschoß könnte Gastronomie einziehen. Auch die Sparkasse selbst wird einen Teil der Räume nutzen. Darüber sind Mietwohnungen und Gewerbeflächen vorgesehen. „Mit dem Siegerentwurf ist nun eine sehr gute Grundlage für das weitere Planverfahren gelegt“, sagt Sparkassen-Vorstand Traue. Man sei mit dem Sieger des Wettbewerbs bereites in konkretere Vertragsverhandlungen eingestiegen. Nun gehe es an die Umsetzungsplanung, bei der die Stadtverwaltung eingebunden werde. Das alles soll laut Traue „im Laufe dieses Jahres“ erfolgen. Am Ende des Prozesses stehe der Bauantrag. Sobald dieser genehmigt sei, werde es mit dem Bau des Sparkassen-Quartiers losgehen.