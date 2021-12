Die Sparkasse Vorderpfalz forciert nach eigener Mitteilung ihre Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit und hält dies in einer Selbstverpflichtung fest. Die Sparkassenvorstände unterzeichneten demnach die „Selbstverpflichtung für Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften“. Darin verpflichte sich das Ludwigshafener Institut mit Wurzeln und Hauptstelle in Speyer, seinen Geschäftsbetrieb bis 2035 in der Kohlenstoffdioxid-Bilanz neutraler zu gestalten, Finanzierungen sowie Eigenanlagen auf Klimaziele auszurichten und Kunden bei der Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu unterstützen.

„Als öffentlich-rechtliche Sparkasse sind wir Teil der Gesellschaft und tragen Verantwortung, die über unser Bankgeschäft hinausgeht“, begründet Vorstandssprecher Thomas Traue. In der Unternehmensstrategie sei die nachhaltige Ausrichtung schon länger verankert. Nun solle verdeutlicht werden, „dass wir alles unternehmen werden, unseren Geschäftsbetrieb bis 2035 CO 2 -neutral zu gestalten“.