Speyer. Die Sparkasse Vorderpfalz veranstaltet wieder ihr Online-Lernspiel Planspiel Börse. Bisher haben sich 119 Schüler- und sechs Studentengruppen aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse gemeldet. Noch bis zum 11. November können sich weitere Interessenten unter www.planspiel-boerse.de. anmelden, informiert die Sparkasse in einer Pressemeldung. Als digitales Online-Lernprojekt kann das Planspiel Börse überall gespielt werden – im Klassenzimmer, zuhause oder unterwegs.

Mit 50.000 Euro fiktivem Startkapital üben die Jugendlichen noch bis zum 9. Dezember die Geldanlage in 175 Wertpapieren und erhalten so kostenlos und ohne Risiko einen Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge und die Funktion der Börse. Zum Spielende werden alle Depots miteinander verglichen und die Siegerteams ermittelt.

Die erfolgreichsten Schüler und Studenten der Sparkasse Vorderpfalz erhalten Geldpreise im Gesamtwert von 2400 Euro und Teams mit dem höchsten Nachhaltigkeitsertrag zusätzlich 600 Euro. Die bundesweit besten Teams fahren zur Siegerehrung nach Frankfurt. Ganz wie an der realen Börse bekommen auch die Teilnehmer die Dynamik des Aktienmarktes zu spüren.

Info