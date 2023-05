Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Motettenchor Speyer gab in der Kirche St. Joseph ein Sommerkonzert mit Werken von Joseph Haydn, Mozart und Felix Mendelssohn.

In der angenehm kühlen Kirche St. Josef gab am Samstag der Motettenchor Speyer in Begleitung des Collegium Josephinum ein Sommerkonzert. Unter Leitung des studierten Kirchenmusikers Sebastian Schlöffel