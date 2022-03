Beim Skiliga-Finale Baden-Württemberg in Mellau (Österreich) fanden zwei Riesenslaloms in jeweils einem Durchgang statt. Unter 61 Herren starteten für den SC Speyer Paul Stepp und Paul Kröger. Im ersten Rennen verletzte sich Stepp am vierten Tor am Daumen, mit dem er sich an einer Torstange einhängte. Im weiteren Verlauf fiel er aus.

Höhepunkt gefährdet

Kröger landete auf Platz 27. Im zweiten Wettbewerb trat Stepp mit getapter Hand an und kam auf Rang zwölf. Auf den zehnten fehlten ihm zwei Hundertstelsekunden. Kröger schied aus. Wie schwer sich Stepp verletzte, steht noch nicht fest. Seine Teilnahme an der Sportwoche in Krimml in drei Wochen könnte gefährdet sein.

Am gleichen Tag stieg am Seibelseckle das Talentiade-Finale mit fünf Speyerer Kindern im Vielseitigkeits-Riesenslalom. Im Jahrgang 2014 belegte Alexander Kühner Position fünf, bei den 2012ern Leo Höller, gefolgt von Maximilian Kühner (12.). Diese Stelle nahm auch Felix Kühner (2011) ein. Anna Rödelsperger (2010) sah das Ziel als Fünfte.