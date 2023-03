Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zwei Jahren Corona bedingter Pause gastiert das Blechbläser-Ensemble „LJO Brass“ am Silvesterabend dieses Jahres um 21 Uhr gemeinsam mit Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger in der Gedächtniskirche in Speyer. Zu Gast ist dabei außerdem die auf internationalem Parkett hochgerühmte Saxofonistin Christine Rall.

Sehr kurzfristig musste das fabelhafte Blechbläser-Quintett im vergangenen Jahr die Fahnen strecken – die Absage aufgrund der allgemeinen Infektionslage wenige Tage vor Termin.