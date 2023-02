Die Einbruchserie in der Speyerer Innenstadt geht weiter. Wie die Polizei meldet, sind im Zeitraum vom Mittwoch, 1. Februar, 18 Uhr, bis zum Montag, 6. Februar, 9:30 Uhr, unbekannte Täter über ein Fenster in Büroräume in der Kleinen Pfaffengasse gelangt. Im Innern machten sie sich offenbar an Schränken zu schaffen. Entwendet wurde nach aktuellem Stand wohl nichts, so die Polizei. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.