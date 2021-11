Den Testzentren auf das Coronavirus kommt angesichts der hohen Inzidenzen wieder eine größere Rolle zu. Ausgerechnet in dieser Phase musste am Samstag das Testzentrum bei Kaufland in der Auestraße geschlossen bleiben, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Unbekannte hatten den Betrieb sabotiert und die Türschlösser mit Sekundenkleber unbrauchbar gemacht. Viele Testwillige mit Terminen warteten vergeblich, während das Personal den Schaden zu beheben versuchte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen für die Tat wohl zwischen 6 und 9 Uhr am Morgen gebe es noch nicht (Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de). Die Schlösser seien noch am Samstag ausgetauscht worden, ein Betriebsstart sei aber nicht mehr möglich gewesen.