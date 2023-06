Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona hat gelehrt, dass ein Plan B längst nicht mehr ausreicht. Jürgen Hausdorf, Trainer des Wassersportvereins (WSV) Speyer, hat deshalb gleich mehrere in der Tasche in der Vorbereitung auf den deutschen Mannschaftswettbewerb. Der soll am 13. Februar in Wörth stattfinden. Die Sportliche Leiterin Annette Dinies ist noch skeptisch – und unsicher. Die Leistungen der Aktiven sind nicht einzuschätzen.

„Im März 2020 war unser letzter Wettkampf in der Halle. Die Punktzahl erreichen wir natürlich nicht“, ist Dinies realistisch. Zuerst fehlte das Training durch die Lockdowns