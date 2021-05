Ab Mittwoch startet ein zusätzliches Schnelltestangebot des Betreibers Alexander Hengst, Inhaber der Erlich-Apotheke, in Kooperation mit der Stadt Speyer. Dies teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Das Zentrum befindet sich am Platz der Stadt Ravenna, Windthorststraße 11. Künftig können sich dort alle Bundesbürger ohne Terminanmeldung mittels PoC-Antigenschnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 15 Uhr.