Bestimmte Sammelkarten sind begehrt und teuer. Das haben offenbar Diebe in der Nacht auf Dienstag in Speyer ausgenutzt. Sie haben laut Polizei das Schaufenster des Geschäfts „Cool Speyer“ in der Oberen Langgasse eingeschlagen und Karten der Marken „Pokemon“ und „Yu-Gi-Oh!“ im Wert von rund 100 Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.