Die Siedlungs-Realschule plus ist seit ein paar Wochen um 22 Kinder reicher. Sie sind aus der Ukraine geflüchtet. Keine andere Speyerer Schule besuchen so viele Kinder aus dem Kriegsgebiet. Es ist ein Ort, an dem sie ein paar Stunden vergessen können, was sie erlebt haben.

Kinder aus allen Jahrgangsstufen und noch mehr Nationalitäten haben sich an den Vierertischen in der Klasse im dritten Obergeschoss verteilt. Hier unterrichtet Petra Heißler Deutsch als Zweitsprache.