Fotografen machen noch ihre Bilder. Eine Expertin legt an der Frisur von Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein Hand an. Mit ein paar Minuten Verspätung geht sie los, die Online-Verleihung des Großen Stern des Sports mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Die Rudergesellschaft Speyer vertritt die Region mit ihrem Mädchenprojekt.

Die Sterne stehen bereit. Alle Personen tragen Masken. Steinmeier nimmt einen Schluck Wasser, unterhält sich auf dem roten Teppich mit Müller-Hohenstein. Alle nehmen ihre Positionen