Am 19. Juni um 19.30 Uhr wird die Komödie „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer mit Alexandra Kamp und Ronald Spiess im Autokino des Technik-Museums Speyer gespielt.

Eine irregeleitete E-Mail führt zum leidenschaftlichen Digitalflirt. Das Stück ist tempo- und pointenreich, spannend und unterhaltsam, voller Gefühle und Überraschungen. Bühnenstar Alexandra Kamp und Ronald Spiess haben bereits das Publikum in ganz Deutschland begeistert. Tickets gibt es zu 35 Euro unter www.autokino-speyer.de. Der Kinofilm läuft im Anschluss ab 22.15 Uhr (extra Buchung notwendig).

Alexandra Kamp gewann bereits im Alter von elf Jahren einen nationalen Vorlese-Wettbewerb. Nach dem Abitur in Baden-Baden studierte sie Schauspiel in Paris am „Les Cours Florant“ und bei Stella Adler in New York. Im Sommer 2017 spielte sie die Brünhild bei den Nibelungenfestspielen in Worms. Ihr Kinodebüt feierte Alexandra Kamp 1998 in dem französischen Arthouse-Kinofilm „Riches, Belles et Cruelles“ mit Claudia Cardinale in der Hauptrolle. Ronald Spiess gehört seit über 15 Jahre zu der SWR 3 Familie und ist mit über 70 Vorstellungen pro Jahr bei den SWR 3 Live Lyrics zu sehen. Neben der Bühne ist er seit über 20 Jahren auf ARD und ZDF sehr präsent. Mehr Infos unter www.boulevard-deidesheim.de.